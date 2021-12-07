В КХЛ не будут менять правила из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов прокомментировал изменения в правилах из-за московского ЦСКА.

«Данное правило у нас не применяется, и каких-то запросов на этот счёт от кого-либо не поступало. Пока у нас нет планов менять правила, но это всегда вопрос обсуждения и соответствия спортивному регламенту», — цитирует Анисимова РИА Новости.

Напомним, что ЦСКА практикует замену вратаря четвёртым полевым игроком в овертаймах матчей КХЛ. Благодаря этой рокировке команда выиграла два матча. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за такое действие снимаются очки.

Ранее «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Подколзин отдал результативный пас.