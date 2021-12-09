Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» продлить победную серию в матче с «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш».

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.

В составе победителей голевой передачей отметился россиянин Валерий Ничушкин. Он набрал 13 очков (7 + 6) в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также сделал результативный пас во встрече. На его счету уже 31 очко (9 + 22) в сезоне лиги.

Ранее ЦСКА уступил «Торпедо» в матче КХЛ.