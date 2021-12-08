ЦСКА уступил «Торпедо» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды с берегов Волги.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Кенни Агостино (на первой и 50-й минутах), Артур Тянулин (на девятой минуте), Дамир Жафяров (на 18-й минуте), Энди Миле (на 38-й минуте). У ЦСКА отличились Владислав Каменев (на 30-й минуте) и Антон Слепышев (на 37-й минуте).

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию в сезоне-2021/22.

Ранее «Локомотив» переиграл «Авангард» в матче КХЛ.