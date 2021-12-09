Червиченко: «Зенит» должен был обыгрывать «Челси»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Немного удивило, что «Зенит» не выиграл, потому что моментов было больше, чем у «Челси». Два стопроцентных с выходами один на один Азмуна и Малкома надо было реализовывать», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, «Зенит» провёл достойную игру против команды Томаса Тухеля, который не стал выставлять второй состав или молодёжь.

«Все основные игроки были на поле, но тем приятнее сыграть такую боевую ничью с «Челси», — отметил он.

Червиченко добавил, что задачу минимум команда с берегов Невы выполнила, пробившись в Лигу Европы.

В составе «Челси» дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я). Также отличился Ромелу Лукаку (62-я). У «Зенита» голами отметились Клаудиньо (38-я), Сердар Азмун (42-я) и Магомед Оздоев (90-я).

Ранее защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заявил, что остался недоволен результатом игры с «Зенитом».