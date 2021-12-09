Аспиликуэта — об игре с «Зенитом»: результат неприемлем
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«Обычно мы не даём сопернику наносить столько ударов. Сегодняшний результат неприемлем. У нас есть амбиции побеждать, и ничья — неподходящий результат», — цитирует футболиста РИА Новости.
Он признался, что футболисты «Челси» хотели финишировать на первом месте в группе H, но «Зенит» не позволил этого сделать.
«В данный момент мы не на лучшем уровне. Надо с этим что-то делать», — добавил Аспиликуэта.
«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла итоговое третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы.
Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил выступление клуба из Санкт-Петербурга в ЛЧ сезона-2021/22.