Аспиликуэта — об игре с «Зенитом»: результат неприемлем

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта остался недоволен результатом заключительного матча групповой стадии Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

«Обычно мы не даём сопернику наносить столько ударов. Сегодняшний результат неприемлем. У нас есть амбиции побеждать, и ничья — неподходящий результат», — цитирует футболиста РИА Новости.

Он признался, что футболисты «Челси» хотели финишировать на первом месте в группе H, но «Зенит» не позволил этого сделать.

«В данный момент мы не на лучшем уровне. Надо с этим что-то делать», — добавил Аспиликуэта.

«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла итоговое третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил выступление клуба из Санкт-Петербурга в ЛЧ сезона-2021/22.