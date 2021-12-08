Мостовой: третье место «Зенита» в ЛЧ — закономерный результат
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«Мы выполнили задачу-минимум — вышли в Лигу Европы. Выступили в этой Лиге чемпионов на три с плюсом. Третье место — закономерный результат», — цитирует Мостового РИА Новости.
«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла итоговое третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения с «Челси».