Мостовой: третье место «Зенита» в ЛЧ — закономерный результат

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил выступление клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.
Мостовой: третье место «Зенита» в ЛЧ — закономерный результат
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Мы выполнили задачу-минимум — вышли в Лигу Европы. Выступили в этой Лиге чемпионов на три с плюсом. Третье место — закономерный результат», — цитирует Мостового РИА Новости.

«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла итоговое третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы. 

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения с «Челси». 

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