Семак: «Челси» не сыграл с «Зенитом» в полную силу

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Семак: «Челси» не сыграл с «Зенитом» в полную силу
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Если вы посмотрите предыдущие матчи, «Челси» пропустил один мяч, а сегодня пропустили три. Они не сыграли на максимуме, для них матч был простым с точки зрения настроя», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он напомнил, что главный тренер «Челси» Томас Тухель дал отдохнуть ряду игроков основного состава, поэтому игра получилась открытой.

По словам Семака, «Зенит» провёл на хорошем уровне групповую стадию ЛЧ, за исключением выездного матча с «Ювентусом» (2:4).

«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла итоговое третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы. 

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил выступление клуба из Санкт-Петербурга в ЛЧ сезона-2021/22.

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