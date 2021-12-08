«Челси» вновь вышел вперёд в матче ЛЧ с «Зенитом»

«Челси» забил третий мяч в ворота «Зенита» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Мяч забил Тимо Вернер (на 86-й минуте). Вернер также открыл счёт в матче на второй минуте. Ранее отличались Клаудиньо (на 38-й минуте), Сердар Азмун (на 42-й минуте) и Ромелу Лукаку (на 62-й минуте).

Игра шестого тура группы Н идёт на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счёт в матче стал 3:2 в пользу лондонского клуба.

С турнирной точки зрения матч в Санкт-Петербурге не имеет никакого значения для «Зенита»: команда с берегов Невы уже гарантировала себе третье место и выход в Лигу Европы. «Челси» борется с «Ювентусом» за первое место в группе Н.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.