«Зенит» обыгрывает «Челси» после первого тайма в матче ЛЧ
- Reuters
Мячи забили Тимо Вернер (на второй минуте), Клаудиньо (на 38-й минуте) и Сердар Азмун (на 42-й минуте).
Игра шестого тура группы Н идёт на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
С турнирной точки зрения матч в Санкт-Петербурге не имеет никакого значения для «Зенита»: команда с берегов Невы уже гарантировала себе третье место и выход в Лигу Европы. «Челси» борется с «Ювентусом» за первое место в группе Н.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.