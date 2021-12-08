«Зенит» повёл в счёте в матче ЛЧ с «Челси»

«Зенит» вышел вперёд в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».

Мячи в составе «Зенита» забивали Сердар Азмун (42-я минута) и Клаудиньо (38-я). За «Челси» отличился Тимо Вернер (2-я).

Игра шестого тура группы Н происходит на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счёт в матче стал 2:1.

Главный судья матча — Сердар Гёзюбююк из Нидерландов.

С турнирной точки зрения матч в Петербурге не имеет никакого значения для «Зенита». Команда с берегов Невы гарантировала себе третье место и выход в Лигу Европы. «Челси» борется с «Ювентусом» за первое место в группе Н.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.