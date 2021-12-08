«Зенит» сравнял счёт в матче ЛЧ с «Челси»

Санкт-петербургский «Зенит» сравнял счёт в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

Мяч забил Клаудиньо (на 38-й минуте). Ранее отличился Тимо Вернер (на второй минуте).

Игра шестого тура группы Н происходит на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счёт стал 1:1.

С турнирной точки зрения матч не имеет никакого значения для «Зенита». Команда с берегов Невы гарантировала себе третье место и выход в Лигу Европы. «Челси» борется с «Ювентусом» за первое место в группе Н.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.