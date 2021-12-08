Джикия: «Спартак» приехал в Варшаву только за победой 

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил шансы красно-белых в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Легией» в Варшаве.
Джикия: «Спартак» приехал в Варшаву только за победой 
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«Что происходит в «Легии» — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра всё получится», — цитирует защитника сборной России «Спорт-Экспресс».

По словам Джикии, столичная команда находится в хорошем состоянии и готова дать настоящий бой сопернику на его поле.

«Да, есть проблемы с травмами и перебором карточек у нападающих. Но у нас есть, например, Мелкадзе. Он восстановился и готов сыграть», — добавил он.

По разным причинам «Спартаку» не смогут помочь во встрече с польской командой форварды Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Легией».

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