Витория — о матче «Легия» — «Спартак»: всё или ничего

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от заключительного матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Легией» в Варшаве.

«Про такие матчи мы говорим: всё или ничего. Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютное всё», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Португальский специалист не стал называть стартовый состав на игру. Вместе с тем он напомнил, что по разным причинам матч пропустят форварды Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

«Но у нас есть Мелкадзе, Промес, Оганесян, Бакаев, Мозес, Шитов, Игнатов. Они могут сыграть впереди», — добавил он.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от матча «Легия» — «Спартак».