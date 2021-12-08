Канчельскис: для «Спартака» ничья будет положительным исходом в матче с «Легией»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы УЕФА «Легия» — «Спартак».
Канчельскис: для «Спартака» ничья будет положительным исходом в матче с «Легией»
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«Матч пропустит Соболев, есть и травмированные футболисты у «Спартака». Слухи ходят, что после Руй Витория не будет работать, и это может сказаться. «Легия» — хорошая команда, они играют дома. Для них этот матч тоже важен. Думаю, что будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход», — заявил Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве (Польша) завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20:45 мск.

Ранее Рианчо заявил, что «Спартак» не должен подстраиваться под «Легию» в матче ЛЕ.

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