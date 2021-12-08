Рианчо: «Спартак» не должен подстраиваться под «Легию» в матче ЛЕ

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с польской «Легией».

«Это финальный матч «Спартака» в Лиге Европы. Тот матч, который должен быть выигран! Это очень важный поединок, в котором не нужно концентрироваться на потерях команды, хоть это и Соболев с Ларссоном. Мы должны фокусироваться на нашем потенциале, полагаться на тех футболистов, которые завтра на поле. Но с «Легией» будет нелегко. Считаю, что «Спартак» должен верить в свой стиль игры, уважать соперника, но не подстраиваться под него», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» способен выйти в плей-офф ЛЧ.