Каррера: «Спартак» способен выйти в плей-офф ЛЧ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с польской «Легией».

«Думаю, что у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» на выезде и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать. Я не видел их первого матча с польским клубом, однако мне кажется, что в ответной встрече «Спартак» покажет совсем другую игру и другой уровень — как по физическому, так и по психологическому состоянию. Они достаточно убедительно выступают в Лиге Европы, потому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — цитирует Карреру Sport24.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее полузащитник «Легии» Жозуэ пообещал показать «Спартаку» свою мощь.