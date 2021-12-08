Полузащитник «Легии» Жозуэ: покажем «Спартаку» свою мощь на нашем стадионе

Полузащитник польской «Легии» Фелипе Жозуэ рассказал о настрое на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Для нас матч со «Спартаком» очень важен. Мы можем перевернуть нынешнюю ситуацию благодаря победе над российским клубом. Последние матчи мы провели неплохо, но пропускали ненужные мячи. Постарались подправить это к игре со «Спартаком». Завтра мы покажем нашу мощь на своём стадионе», — заявил Жозуэ на пресс-конференции.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее тренер «Легии» рассказал о важности матча со «Спартаком».