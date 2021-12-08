Полузащитник «Легии» Жозуэ: покажем «Спартаку» свою мощь на нашем стадионе

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Полузащитник польской «Легии» Фелипе Жозуэ рассказал о настрое на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».
Полузащитник «Легии» Жозуэ: покажем «Спартаку» свою мощь на нашем стадионе
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«Для нас матч со «Спартаком» очень важен. Мы можем перевернуть нынешнюю ситуацию благодаря победе над российским клубом. Последние матчи мы провели неплохо, но пропускали ненужные мячи. Постарались подправить это к игре со «Спартаком». Завтра мы покажем нашу мощь на своём стадионе», — заявил Жозуэ на пресс-конференции.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее тренер «Легии» рассказал о важности матча со «Спартаком».

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