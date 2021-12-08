Тренер «Легии»: матч со «Спартаком» для нас очень важен

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Главный тренер польской «Легии» Марек Голембевски перед матчем шестого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА против московского «Спартака» высказался о важности этого поединка для своей команды.
Тренер «Легии»: матч со «Спартаком» для нас очень важен
  • AP

«Мы все знаем нашу ситуацию в чемпионате Польши. Матч со «Спартаком» для нас очень важен с разных точек зрения, мы будем бороться. У нас в приоритете победа в каждой игре — не важно, это польский чемпионат или Лига Европы. Нам везде необходимо побеждать», — сказал Голембевски на пресс-конференции.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе С, имея семь очков. «Легия» идёт на четвёртой строчке с шестью очками.

Ранее сообщалось, что Ларссон не сыграет с «Легией» и «Сочи» из-за травмы.

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