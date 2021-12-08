Metaratings: Ларссон не сыграет с «Легией» и «Сочи» из-за травмы
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Об этом сообщает Metaratings.ru. Шведский форвард получил повреждение на тренировке, и после дополнительного медицинского обследования было принято решение о том, что он не примет участия в двух заключительных матчах своего клуба в 2021 году.
В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон провел 14 матчей, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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