Metaratings: Ларссон не сыграет с «Легией» и «Сочи» из-за травмы

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон пропустит матчи московского клуба с «Легией» в Лиге Европы УЕФА и с «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает Metaratings.ru. Шведский форвард получил повреждение на тренировке, и после дополнительного медицинского обследования было принято решение о том, что он не примет участия в двух заключительных матчах своего клуба в 2021 году.

В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон провел 14 матчей, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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