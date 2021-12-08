Тихоновецкий вспомнил, как Гамула посетил его свадьбу

Короткая ссылка
Бывший футболист Александр Тихоновецкий выразил соболезнования в связи со смертью известного специалиста Игоря Гамулы, с которым он знаком по работе в новороссийском «Черноморце».
Тихоновецкий вспомнил, как Гамула посетил его свадьбу
  • © ФК «Ростов»
  • vk.com

«В шоке от новости о смерти Гамулы. Игорь Васильевич был добрым, порядочным и позитивным человеком. Я с ним работал в Новороссийске, он всегда подсказывал, поддерживал. Навсегда запомню, как он приехал на мою свадьбу и стал там главной звездой вечера: шутки, танцы, веселье. Таким я его и запомнил. Добрейший был дядька. Светлая память», — цитирует Тихоновецкого Metaratings.ru.

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет трудился в селекционном отделе клуба.

Ранее рэп-исполнитель Баста назвал смерть Гамулы потерей для ростовского и российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить