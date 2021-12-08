Тихоновецкий вспомнил, как Гамула посетил его свадьбу

Бывший футболист Александр Тихоновецкий выразил соболезнования в связи со смертью известного специалиста Игоря Гамулы, с которым он знаком по работе в новороссийском «Черноморце».

«В шоке от новости о смерти Гамулы. Игорь Васильевич был добрым, порядочным и позитивным человеком. Я с ним работал в Новороссийске, он всегда подсказывал, поддерживал. Навсегда запомню, как он приехал на мою свадьбу и стал там главной звездой вечера: шутки, танцы, веселье. Таким я его и запомнил. Добрейший был дядька. Светлая память», — цитирует Тихоновецкого Metaratings.ru.

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет трудился в селекционном отделе клуба.

Ранее рэп-исполнитель Баста назвал смерть Гамулы потерей для ростовского и российского футбола.