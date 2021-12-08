Рэп-исполнитель Баста назвал смерть Гамулы потерей для ростовского и российского футбола

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался по поводу смерти экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Сегодня на 62-м году ушёл из жизни бывший футболист ростовского СКА Игорь Гамула. В составе донских красно-синих Игорь Васильевич стал обладателем кубка СССР, провёл 46 матчей и забил восемь мячей. Он жил футболом, был предан ему. Это большая потеря не только для ростовского, а и для российского футбола в целом. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — написал в своём Instagram Вакуленко.

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет трудился в селекционном отделе клуба.

Баста является владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».

Ранее Черчесов рассказал, что Гамула был хорошим товарищем.