Рэп-исполнитель Баста назвал смерть Гамулы потерей для ростовского и российского футбола

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Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался по поводу смерти экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
Рэп-исполнитель Баста назвал смерть Гамулы потерей для ростовского и российского футбола
  • © ФК «Ростов»
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«Сегодня на 62-м году ушёл из жизни бывший футболист ростовского СКА Игорь Гамула. В составе донских красно-синих Игорь Васильевич стал обладателем кубка СССР, провёл 46 матчей и забил восемь мячей. Он жил футболом, был предан ему. Это большая потеря не только для ростовского, а и для российского футбола в целом. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — написал в своём Instagram Вакуленко.

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет трудился в селекционном отделе клуба.

Баста является владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».

Ранее Черчесов рассказал, что Гамула был хорошим товарищем.

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