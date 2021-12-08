Черчесов: Гамула был хорошим товарищем

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни экс-наставнике «Ростова» Игоре Гамуле.

«Я с утра это узнал и до сих пор пребываю в состоянии шока. Новость неприятная, неожиданная, даже слова трудно подобрать, когда такие вещи происходят. Мы часто с ним переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем и как никто другой мог покритиковать по-дружески. Однако все его замечания воспринимались исключительно как пожелания. Гамула всегда отличался хорошим чувством юмора. Знаете, у него было то, чего не было у многих», — цитирует Черчесова «РБК-Спорт».

Игорь Гамула ушёл из жизни 8 декабря 2021 года на 62-м году жизни.

Ранее Мостовой признался, что сначала не поверил в смерть Гамулы.