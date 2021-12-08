Мостовой признался, что сначала не поверил в смерть Гамулы

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я в шоке. Сначала пришло сообщение — я не поверил. Игорь Гамула отличался от многих всегда улыбающимся лицом. Некоторые делают умный вид, думая, что становятся намного умнее. А у Гамулы было самое простое и искреннее лицо. Я много наслышан об Игоре Васильевиче, с поколением футболистов того времени я тоже играл, дружил. Один раз был приглашён Гамулой на его передачу на украинском телевидении. Ездил в Киев, мы много общались, смеялись, шутили. Пример для многих — нужно больше улыбаться, к сожалению, не все готовы к такому. Очень жаль... Ужас. Гамула никого из себя не строил. Могу сказать, что и как футболист он был хороший. У меня в памяти останется его улыбающееся лицо, несколько похожее на великого актёра Евгения Леонова. Гамула — это футбольный Леонов», — цитирует Мостового «Чемпионат».

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. Специалист работал в структуре команды с 2011 по 2020 год.

Ранее Губерниев заявил, что Гамула не боялся браться за любую работу.