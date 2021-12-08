«Зенит» сыграл вничью с «Челси», не сумев выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

В матче шестого тура Юношеской лиги УЕФА петербургский «Зенит» сыграл вничью со сверстниками из «Челси» и не сумел выйти в плей-офф соревнований.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. На 50-й минуте Алфи Гилкрист вывел гостей вперёд, а на 66-й Евгений Ким восстановил равновесие в счёте.

Первое место в группе занял «Ювентус», вышедший в 1/8 финала. «Челси» (десять очков) стал вторым и начнёт выступление в плей-офф с 1/16 финала. «Зенит» с семью очками закончил групповой этап на третьей строчке в квартете H, не сумев выйти в плей-офф.

Ранее Семшов заявил, что «Зенит» в матче с «Челси» будет держать в уме «Динамо».