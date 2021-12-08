WBC обязал Фьюри провести бой с Уайтом
- AP
«WBC подтверждает старт периода свободных переговоров об обязательной защите титула между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом, временным чемпионом по версии совета Диллианом Уайтом», — гласит заявление организации в Twitter.
На счету 33-летнего чемпиона 31 победа и одна ничья в профессиональном боксе. У его сверстника Уайта 28 побед и два поражения.
Ранее Фьюри заявил о желании провести межгендерный бой с высокой и красивой боксёршей.