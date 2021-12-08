WBC обязал Фьюри провести бой с Уайтом

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Всемирный боксёрский совет (WBC) утвердил поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.
WBC обязал Фьюри провести бой с Уайтом
  • AP

«WBC подтверждает старт периода свободных переговоров об обязательной защите титула между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом, временным чемпионом по версии совета Диллианом Уайтом», — гласит заявление организации в Twitter.

На счету 33-летнего чемпиона 31 победа и одна ничья в профессиональном боксе. У его сверстника Уайта 28 побед и два поражения.

Ранее Фьюри заявил о желании провести межгендерный бой с высокой и красивой боксёршей.

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