WBC обязал Фьюри провести бой с Уайтом

Всемирный боксёрский совет (WBC) утвердил поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.

«WBC подтверждает старт периода свободных переговоров об обязательной защите титула между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом, временным чемпионом по версии совета Диллианом Уайтом», — гласит заявление организации в Twitter.

На счету 33-летнего чемпиона 31 победа и одна ничья в профессиональном боксе. У его сверстника Уайта 28 побед и два поражения.

Ранее Фьюри заявил о желании провести межгендерный бой с высокой и красивой боксёршей.