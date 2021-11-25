Фьюри: хочу межгендерный бой с высокой и красивой боксёршей

Чемпион мира по версии WBC тяжеловес Тайсон Фьюри из Великобритании заявил, что хочет провести межгендерный бой со своей соотечественницей Саванной Маршалл.

«Я хочу межгендерный бой с кем-нибудь высоким и красивым. Может быть, с Саванной Маршалл. Мне нужен кто-то высокий, чтобы это хорошо выглядело по телевизору. Мы с ней оба чемпионы», — заявил Фьюри в эфире каналу YouTube-канала Boxing Social.

Фьюри также напомнил, что готов встретиться на ринге с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком с Украины.

«Пусть мне устроят следующий бой с Усиком за все его пояса», — добавил он.

30-летняя Маршалл является обладательницей титула WBO в среднем весе.

Фьюри в октябре нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс WBC. Усик в сентябре в титульном бое одержал победу над британцем Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри высказался о потенциальном поединке с Усиком.