Фьюри высказался о потенциальном поединке с Усиком

Британец Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в третьем реванш-бое ответил на вопрос о потенциальном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Посмотрим, что произойдёт в реванше Александра и Энтони. Считаю, что я заслужил приличный отдых. Я не видел семью полгода, за последние шесть месяцев пробыл дома лишь две недели. Перед тем как начинать рассуждать о бое с кем-то ещё, мне хочется насладиться победой, потому что это был один из лучших поединков в моей карьере», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.

Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.

Ранее промоутер британского боксёра Энтони Джошуа сообщил, что его клиент проведёт бой-реванш против Усика.