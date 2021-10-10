Фьюри высказался о потенциальном поединке с Усиком
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«Посмотрим, что произойдёт в реванше Александра и Энтони. Считаю, что я заслужил приличный отдых. Я не видел семью полгода, за последние шесть месяцев пробыл дома лишь две недели. Перед тем как начинать рассуждать о бое с кем-то ещё, мне хочется насладиться победой, потому что это был один из лучших поединков в моей карьере», — приводит слова Фьюри Daily Mail.
Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.
Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.
Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.
Ранее промоутер британского боксёра Энтони Джошуа сообщил, что его клиент проведёт бой-реванш против Усика.