Бой-реванш Усик — Джошуа состоится в начале весны 2022 года

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Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа сообщил, что его клиент проведёт бой-реванш против украинца Александра Усика.
Бой-реванш Усик — Джошуа состоится в начале весны 2022 года
  • AP

«Уже сейчас Энтони тренируется. Мы официально активировали пункт о бое-реванше с Усиком, который состоится в начале весны 2022 года», — приводит слова Хирна в интервью DAZN Sky Sports.

Первый поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что британец Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в третьем реванш-бое.

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