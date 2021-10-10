Бой-реванш Усик — Джошуа состоится в начале весны 2022 года

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа сообщил, что его клиент проведёт бой-реванш против украинца Александра Усика.

«Уже сейчас Энтони тренируется. Мы официально активировали пункт о бое-реванше с Усиком, который состоится в начале весны 2022 года», — приводит слова Хирна в интервью DAZN Sky Sports.

Первый поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что британец Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в третьем реванш-бое.