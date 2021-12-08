Причиной смерти Гамулы может быть гипогликемический шок
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- РИА Новости
«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове», — цитирует Орещука ТАСС.
Он также сообщил, что тело Гамулы обнаружила его дочь.
8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. О причинах смерти не говорится в заявлении клуба. Специалист работал в структуре ростовской команды с 2011 по 2020 год.
Ранее Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Гамулы.