Причиной смерти Гамулы может быть гипогликемический шок

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Агент Роман Орещук назвал предварительную причину смерти российского тренера Игоря Гамулы.
Причиной смерти Гамулы может быть гипогликемический шок
  • © Анна Фиаловская
  • РИА Новости

«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове», — цитирует Орещука ТАСС.

Он также сообщил, что тело Гамулы обнаружила его дочь.

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. О причинах смерти не говорится в заявлении клуба. Специалист работал в структуре ростовской команды с 2011 по 2020 год.

Ранее Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Гамулы.

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