Панарин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
  • AP

Россиянин в победном матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2) набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав две результативные передачи.

Первой звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы и сделавший голевой пас в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).

Третьей звездой дня стал голкипер «Миннесота Уайлд» Кэм Тальбо, совершивший 38 сейвов в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

Ранее сообщалось, что Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров за всю историю НХЛ.

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