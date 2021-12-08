Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров за всю историю НХЛ
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6).
Панарин отметился во встрече забитой шайбой и двумя голевыми передачами. Таким образом, он набрал 503 очка за карьеру в НХЛ. Этот результат является 20-м в истории лиги среди российских хоккеистов.
Напомним, что игрок провёл 457 матчей в НХЛ, в которых забил 174 шайбы и отметился 329 голевыми передачами.
Ранее шайбы Тарасенко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду».