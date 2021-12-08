Шайбы Тарасенко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду»
Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми шайбами отметились российские игроки Владимир Тарасенко и Павел Бучневич, забросивший гол в овертайме. Также каждый из хоккеистов сделал по результативной передаче во встрече.
Иван Барбашёв отметился в матче двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в ОИ-2022.