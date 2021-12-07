Сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в ОИ-2022

Мужская сборная Китая по хоккею примет участие в домашней Олимпиаде 2022 года.

Китай, как принимающая страна, автоматически допущен к Олимпийским играм, сообщает сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Осенью 2021 года стала появляться информация о том, что сборная Китая не примет участия в домашних играх в связи с низкой позицией (32-е место) в мировом рейтинге. Команда не выступает на международных турнирах с 2019 года. Отмечалось, что её может заменить сборная Норвегии.

Ранее сообщалось, что в КХЛ не будут менять правила из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах.