Сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в ОИ-2022

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Мужская сборная Китая по хоккею примет участие в домашней Олимпиаде 2022 года.
Сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в ОИ-2022
  • РИА Новости

Китай, как принимающая страна, автоматически допущен к Олимпийским играм, сообщает сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Осенью 2021 года стала появляться информация о том, что сборная Китая не примет участия в домашних играх в связи с низкой позицией (32-е место) в мировом рейтинге. Команда не выступает на международных турнирах с 2019 года. Отмечалось, что её может заменить сборная Норвегии.

Ранее сообщалось, что в КХЛ не будут менять правила из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах.

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