Карпин — о смерти Гамулы: не может такого быть

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о смерти экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
Карпин — о смерти Гамулы: не может такого быть
  • © Андрей Варенков
  • РИА Новости

«Ну как так-то... Игорь Васильевич, не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Васильевич, нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал в своём Instagram Карпин.

Известный специалист скончался 8 декабря 2021 года в возрасте 61 года. Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 по 2019 год был селекционером клуба. Также он выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.

Ранее Бышовец заявил, что Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в отечественном футболе.

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