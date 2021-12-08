Карпин — о смерти Гамулы: не может такого быть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о смерти экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Ну как так-то... Игорь Васильевич, не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Васильевич, нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал в своём Instagram Карпин.

Известный специалист скончался 8 декабря 2021 года в возрасте 61 года. Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 по 2019 год был селекционером клуба. Также он выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.

Ранее Бышовец заявил, что Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в отечественном футболе.