Бышовец: Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в нашем футболе

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новость о кончине экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я помню Гамулу как игрока, тренера и человека, очень оптимистически оценивающего происходящее в нашем футболе. Его заменить будет очень сложно», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он также добавил, что в оценках Гамулы всегда присутствовали юмор и оптимизм.

Напомним, что 8 декабря на 62-м году жизни умер Игорь Гамула. Он работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле.