Бышовец: Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в нашем футболе
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- РИА Новости
«Я помню Гамулу как игрока, тренера и человека, очень оптимистически оценивающего происходящее в нашем футболе. Его заменить будет очень сложно», — цитирует Бышовца «Чемпионат».
Он также добавил, что в оценках Гамулы всегда присутствовали юмор и оптимизм.
Напомним, что 8 декабря на 62-м году жизни умер Игорь Гамула. Он работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле.