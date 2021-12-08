Бышовец: Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в нашем футболе

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новость о кончине экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
Бышовец: Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в нашем футболе
  • © Андрей Варенков
  • РИА Новости

«Я помню Гамулу как игрока, тренера и человека, очень оптимистически оценивающего происходящее в нашем футболе. Его заменить будет очень сложно», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он также добавил, что в оценках Гамулы всегда присутствовали юмор и оптимизм.

Напомним, что 8 декабря на 62-м году жизни умер Игорь Гамула. Он работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле.

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