Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти российского тренера Игоря Гамулы.

«Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. Вчера днём общались с ним, а когда звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — цитирует Станиславского «Чемпионат».

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. О причинах смерти не говорится в заявлении клуба. Специалист работал в структуре ростовской команды с 2011 по 2020 год.

Ранее Бышовец заявил, что Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в футболе.