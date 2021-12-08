Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

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Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти российского тренера Игоря Гамулы.
Стала известна предварительная причина смерти Гамулы
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. Вчера днём общались с ним, а когда звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — цитирует Станиславского «Чемпионат».

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. О причинах смерти не говорится в заявлении клуба. Специалист работал в структуре ростовской команды с 2011 по 2020 год.

Ранее Бышовец заявил, что Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в футболе.

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