Пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком

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Пресс-служба московского «Спартака» выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
Пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Запомним его ярким тренером и харизматичным человеком. Скорбим», — написала пресс-служба московского клуба в Twitter.

8 декабря ушёл из жизни Игорь Гамула. Ему был 61 год.

Специалист работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.

Ранее Черданцев заявил, что фактически провозглашённое назначение Ваноли — это неуважение к Витории.

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