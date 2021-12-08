Пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком

Пресс-служба московского «Спартака» выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Запомним его ярким тренером и харизматичным человеком. Скорбим», — написала пресс-служба московского клуба в Twitter.

8 декабря ушёл из жизни Игорь Гамула. Ему был 61 год.

Специалист работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.

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