Пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком
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- РИА Новости
«Запомним его ярким тренером и харизматичным человеком. Скорбим», — написала пресс-служба московского клуба в Twitter.
8 декабря ушёл из жизни Игорь Гамула. Ему был 61 год.
Специалист работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.
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