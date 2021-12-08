Модрич: чувствую так, будто мне ещё нет и 30 лет

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о своём возрасте. Ему 36 лет.

«Чувствую себя прекрасно, не оглядываюсь на свой возраст, просто сосредоточен на игре на поле. Чем дальше, тем возраст всё меньше становится проблемой — футболисты способны продлить свою карьеру. Чувствую так, будто мне ещё нет и 30 лет», — цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Реал» обыграл «Интер» (2:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и занял первое место в группе D. Таким образом, клуб сыграет в 1/8 финала главного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» первым из английских клубов выиграл все шесть матчей в группе ЛЧ.