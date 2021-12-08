«Ливерпуль» первым из английских клубов выиграл все шесть матчей в группе ЛЧ

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«Ливерпуль» переиграл «Милан» и стал первым из английских клубов, который смог одержать победы во всех шести матчах групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» первым из английских клубов выиграл все шесть матчей в группе ЛЧ
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

Мерсисайдцы в заключительной игре группы В одержали волевую победу над итальянским клубом со счётом 2:1.

Мячи забили Фикайо Томори (29-я минута), Мохамед Салах (36-я), Дивок Ориги (55-я).

«Ливерпуль» с первого места вышел в 1/8 финала ЛЧ. «Милан» остался без еврокубков.

Напомним, что московский «Спартак» является единственным российским клубом с шестью победами в групповом турнире. Подобной рекорд красно-белые установили в сезоне-1995/96. 

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.

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