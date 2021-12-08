«Ливерпуль» первым из английских клубов выиграл все шесть матчей в группе ЛЧ
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Мерсисайдцы в заключительной игре группы В одержали волевую победу над итальянским клубом со счётом 2:1.
6 - Liverpool are the first English club ever to win all six of their games in a single UEFA Champions League group stage. Super. pic.twitter.com/S0yPU2pOi4— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021
Мячи забили Фикайо Томори (29-я минута), Мохамед Салах (36-я), Дивок Ориги (55-я).
«Ливерпуль» с первого места вышел в 1/8 финала ЛЧ. «Милан» остался без еврокубков.
Напомним, что московский «Спартак» является единственным российским клубом с шестью победами в групповом турнире. Подобной рекорд красно-белые установили в сезоне-1995/96.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.