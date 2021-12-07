Итальянский журналист — о перспективах Кокорина: Итальяно превращает воду в вино

Итальянский журналист Стефано Чекки выразил надежду на то, что главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поможет российскому нападающему Александру Кокорину заиграть в команде.

«Вклад Итальяно в успех команды невероятен. Кажется, что он превращает воду в вино. С Сапонарой и Дунканом он сотворил чудо. Кто знает, может, он сможет сделать так же с Кокориным и Амрабатом», — заявил Чекки на Radio Bruno Toscana.

В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб АПЛ за €20 млн.