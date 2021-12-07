Источник: «Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб АПЛ за €20 млн

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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский мог перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Источник: «Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб АПЛ за €20 млн
  • © fcdm.ru

По информации TVP Sport, английский клуб предлагал за игрока сборной Польши €20 млн. Руководство московского клуба отказалось продавать полузащитника.

Отмечается, что в настоящий момент Шиманьским интересуются клубы из чемпионата Германии.

Напомним, что футболист принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Газизов будет обжаловать решение суда, который отказал ему в выплатах от «Спартака».

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