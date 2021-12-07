Мейтин прокомментировал информацию об уходе в отпуск с последующим увольнением
- РИА Новости
«Впервые слышу, что меня попросили покинуть пост директора по безопасности РПЛ из-за инцидента с задержанием фанатов ЦСКА. Мне об этом ничего не известно. Меня никто не просил. Правда ли, что я отпуске? Правда», — цитирует Мейтина «Чемпионат».
Напомним, что Мейтин находился на стадионе во время матча ЦСКА — «Зенит» (0:2). Сразу после финального свистка он покинул арену.
После матча в Москве началось массовое задержание болельщиков ЦСКА. Более 400 человек увезли в отделение полиции, где составили 51 протокол.
Ранее Радимов о матче «Зенит» — «Челси» заявил, что результат довлеть уже не будет.