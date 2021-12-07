Мейтин прокомментировал информацию об уходе в отпуск с последующим увольнением

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Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин отреагировал на информацию о своём уходе в отпуск с последующим увольнением.
Мейтин прокомментировал информацию об уходе в отпуск с последующим увольнением
  • РИА Новости

«Впервые слышу, что меня попросили покинуть пост директора по безопасности РПЛ из-за инцидента с задержанием фанатов ЦСКА. Мне об этом ничего не известно. Меня никто не просил. Правда ли, что я отпуске? Правда», — цитирует Мейтина «Чемпионат».

Напомним, что Мейтин находился на стадионе во время матча ЦСКА — «Зенит» (0:2). Сразу после финального свистка он покинул арену.

После матча в Москве началось массовое задержание болельщиков ЦСКА. Более 400 человек увезли в отделение полиции, где составили 51 протокол.

Ранее Радимов о матче «Зенит» — «Челси» заявил, что результат довлеть уже не будет.

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