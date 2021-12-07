Жители Ижевска сыграли в хоккей на валенках в рамках всероссийского марафона

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Ижевск стал столицей Всероссийского марафона дворового хоккея, к которому присоединились более 30 городов страны.
Жители Ижевска сыграли в хоккей на валенках в рамках всероссийского марафона
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Об этом сообщает izhlife.ru.

На центральной площади более 300 человек приняли участие в турнире по одной из разновидностей данного вида спорта — хоккею на валенках.

«Самое важное, на мой взгляд, что мы объединили дворовые инициативы со всей России. Это на самом деле настоящая народная инициатива», — заявил организатор мероприятия, руководитель ижевской Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ) Михаил Смагин.

Как уточняется, в рамках мероприятия соревновались школьники и студенты, команды дворов и микрорайонов, корпоративные дружины и представители органов власти, а также воспитанники спортивно-адаптивной школы.

Ранее сообщалось, что к Всероссийскому флешмобу по дворовому хоккею присоединилась Удмуртия.

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