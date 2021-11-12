Удмуртия примет участие во Всероссийском флешмобе по дворовому хоккею
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Флешмоб стартует 5 декабря в каждом регионе страны, сообщает izhlife.ru со ссылкой на оргкомитет конкурса.
Матчи пройдут на территории всей Удмуртии — в Ижевске, Глазове, Воткинске и Игре. В 12:00 по местному времени начнутся игры в каждом субъекте Федерации. Представители Олимпийского совета Удмуртии, Совета отцов Удмуртии и Хоккей-на-валеночной лиги вошли в состав оргкомитета.
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