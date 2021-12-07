Багаутинов: с таким бойцом, как Проводников, важно «поиграть в шахматы»

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов прокомментировал свой предстоящий бой с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBO Русланом Проводниковым.

«Для меня это большой, громкий бой, потому что Руслан — это большое имя в боксе. Когда я выиграл очередной бой по ММА, меня спросили: «Планируете дальше продолжать карьеру по боксу?» Я ответил, что если будет достойный соперник, например Руслан Проводников. И всё вот так закрутилось, завязалось. Здесь важно не просто выйти и подраться, здесь важно именно с таким бойцом, как Руслан, «поиграть в шахматы». Хочу много двигаться, хочу быть скоростным, больше буду работать на защиту. Ну а там я сделаю всё, что от меня зависит, я работаю над этим, а там уже… Бой — это такая вещь, что каждый удар может стать последним как для него, так и для меня. Любой бой Проводникова — зрелищный потому, что любой его бой — как последний. Учитывая то, какой Руслан боец, и учитывая то, как я люблю бокс, я представляю, что 19 декабря будет в ринге», — заявил Багаутинов.

Напомним, что боксёрский бой пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

Ранее Багаутинов заявил, что Проводников очень опасен, к поединку он подойдёт в хорошей форме.