Багаутинов: Проводников — очень опасен, к поединку он подойдёт в хорошей форме

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов рассказал о своём сопернике — бывшем чемпионе мира в первом полусреднем весе по версии WBO Руслане Проводникове.

«Проводников очень опасен. Уверен, что он подойдёт в хорошей форме. Он боксирует с молодыми ребятами, — они голодные, чтобы использовать свой шанс, поработав с таким бойцом, как Руслан. Хотя Руслан в любой форме опасен. Его хоть разбудишь по среди ночи (хотя, по-моему, он не спит никогда, постоянно бегает) — он всегда в форме. Это тот человек, на которого нужно равняться. Работает с молодёжью, общественный деятель — человек, который сам себя сделал. Если говорить о нём, что он старый, — я тогда тоже старый, что ли? Хотя многие меня списывают, говорят: «Зачем ты туда пошёл?» Но списывали меня всегда. Когда первый бой по боксу, мне говорили: «Бокс — это совсем другая тема». А я говорил: «Оставьте меня, я хочу исполнить свою мечту», — заявил Багаутинов.

Он также рассказал о своей фанатской любви к боксу.

«Я изначально базовый борец, я не боксёр, но я большой фанат бокса. Я люблю бокс, я боксирую с боксёрами очень долгое время, и именно когда я работаю с ними, у меня переключается сознание. Всё, это бокс! Но иногда, когда входишь в близкую дистанцию, хочется на пять баллов. Поэтому стараемся соблюдать все правила и научиться боксировать, хоть это разная работа — по боксу и ММА. Но боксёрская работа всегда пригодится любому бойцу смешанных единоборств, потому что ты здесь чувствуешь силу удара, технику и дистанцию», — добавил Багаутинов.

Напомним, что боксёрский бой пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

Ранее Багаутинов рассказал о подготовке к поединку с Проводниковым.