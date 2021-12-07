Багаутинов рассказал о подготовке к поединку с Проводниковым

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов рассказал о подготовке к боксёрскому поединку с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBO Русланом Проводниковым.

«Готовлюсь к бою с Русланом в Москве, в Центре прогресса бокса, спасибо им большое, что приняли меня. Сюда меня подтянул наш олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, у него будет бой 24 декабря, мы работаем здесь, вместе готовимся. Поработали с Владимиром Никитиным, призёром олимпийских игр по боксу, у него стиль Руслана Проводникова, он очень мне подходил как спарринг-партнер. Тут спарринговался с чемпионами Европы, призёрами и чемпионами России по боксу, молодыми, которые нападают и хотят уничтожить. И конечно же, тренеры, которые меня приняли: Эудард Викторович Кравцов, большой профессионал, очень много чемпионов вырастил, и его преемник Александр Иванов. Они мне поставили хорошую боксёрскую работу, которую практически до этого не делал. Здесь для меня это новое, поэтому мне интересно поработать с такой командой», — заявил Багаутинов.

Он также добавил, что подготовка к бою с Проводниковым отличается от его обычной подготовки по смешанным единоборствам.

«В смешанных единоборствах дистанция совсем другая, она наработана под борьбу — если у тебя не получился удар, ты проходишь в борьбу, если в борьбу не зашёл — ты выходишь с ударом. А в боксе, если ты ударил и твой удар не достал до цели, ты пропустишь, и то что ты пропустил, может стать для тебя последним. Поэтому здесь такие очень тонкие моменты, надо подчёркивать именно в передвижении, в дистанции», — добавил Багаутинов.

Поединок пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

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