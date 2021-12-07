Орлов: если «Зенит» сыграет хорошо, то войдёт в историю

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси».

«Такой матч для футболистов «Зенита» может быть первый и последний. Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Красивая афиша. Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю. Смотрю с оптимизмом», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Он также добавил, что если на поле выйдут Сердар Азмун и Вилмар Барриос, то матч будет хорошим.

Напомним, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Ловрен заявил, что хочет показать лучший футбол в матче с «Челси».