Ловрен: хотим показать наш лучший футбол в матче с «Челси»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился своими ожиданиями от домашнего матча с лондонским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы с «Ливерпулем» сыграли против «Челси» много матчей. Но самый памятный, когда мы победили у них на стадионе 2:1 или 3:1. Я тогда забил, потому хорошо помню тот матч. Для нас эта игра очень важна. В первую очередь, чтобы набраться уверенности перед воскресным матчем с «Динамо». Мы играем ради чести клуба, играем дома. Хотим завершить эту Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Нам нечего терять, потому мы хотим показать наш лучший футбол. «Челси» — это топ-клуб. У их тренера такая философия, что команда всегда хочет побеждать. Не думаю, что они просто выйдут на поле и будут чего-то ждать. То, что у них много травмированных, — это плюс для нас. Но нам необходимо сыграть не хуже, чем мы сыграли в Лондоне. Шансы у нас будут», — сказал Ловрен на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 19:45 мск.

Ранее Семак заявил, что «Челси» действует на высоких скоростях.