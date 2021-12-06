«Чемпионат»: футболист «Динамо» Шиманьски избежал серьёзной травмы
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Как сообщает «Чемпионат», у хавбека диагностирован ушиб, однако его участие в игре с петербургским «Зенитом» в 18-м туре. Решение же по футболисту будет принято непосредственно перед встречей.
После 17 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ. «Зенит» с 37 баллами возглавляет таблицу.
Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец заявил, что игроки команды сделают всё для победы над «Зенитом».