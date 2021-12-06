«Чемпионат»: футболист «Динамо» Шиманьски избежал серьёзной травмы

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски избежал серьёзной травмы по итогам матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой»

Как сообщает «Чемпионат», у хавбека диагностирован ушиб, однако его участие в игре с петербургским «Зенитом» в 18-м туре. Решение же по футболисту будет принято непосредственно перед встречей.

После 17 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ. «Зенит» с 37 баллами возглавляет таблицу.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец заявил, что игроки команды сделают всё для победы над «Зенитом».